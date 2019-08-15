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Фото: Андрей Абрамов

Редевелопмент опоздает на праздник.

Региональные власти не успевают возродить улицу Ильинскую к юбилею города.

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Власти планировали реализовать проект редевелопмента улицы Ильинской к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году. Этим планам, судя по всему, не суждено сбыться: чиновников не устроил разработанный проект и было решено подготовить другой.

По словам директора департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марины Раковой, реализация проекта займет пять-семь лет.

Однако работы по проекту будут проводиться в несколько этапов, некоторые из них могут быть реализованы в следующем году.

Проект сложен еще и потому, что на территории улиц Ильинской находятся 49 объектов культурного наследия и 53 ценных объекта историко-градостроительной среды.

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