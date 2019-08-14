СКА проведет товарищеский матч с «Йокеритом»

ХК СКА продолжает подготовку к новому сезону, проводя тренировочный сбор в Финляндии. В среду, 14 августа, на ледовой площадке «Трио Арена» в Вантаа состоится контрольный матч с клубом «Йокерит», как и армейцы выступающим в первенстве Континентальной хоккейной лиги. Игра начнется в 18:30 мск.

Следующую контрольную встречу на финском сборе армейцы Петербурга проведут в пятницу, 16 августа, в Киркконумми против подольского «Витязя».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам 2018 года петербургский хоккейный клуб СКА стал самым прибыльным в КХЛ. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка армейцев составила 8,05 млрд рублей против 7,68 млрд руб. в 2017 году.