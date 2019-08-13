В Ростове подполковника запаса приговорили к шести годам колонии за мошенничество

Бывшего военнослужащему штаба Южного военного округа подполковника запаса Романа Сомонова приговорили к шести годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ВСУ СК России по ЮВО. Кроме того, подсудимого лишили воинского звания, оштрафовали на 600 тыс. руб. и взыскали с него и его подельников в солидарном порядке в пользу министерства обороны 193,8 млн руб.

Следствие установило, что подсудимый в 2013 году занял должность начальника отдела планирования и обеспечения продовольственной службы Южного военного округа и вступил сговор с начальником продовольственной службы войсковой части– полевая почта 04436 майором Владимиром Фирсовым. Майор с марта 2012 года систематически завышал в сметах количество выданных пайков, а Сомонов этому покровительствовал. В течение двух лет Фирсов завысил фактическое количество пайков на 1,6 млн суточных дач и причинил министерству обороны ущерб в 471 млн руб.

За это поставщик пайков ООО «Коллектив-Сервис» выплатил майору Фирсову 90 млн руб. Из них 45 млн руб. он передал предшественнику подсудимого. Сомонов же успел заработать на преступной схеме только 2,5 млн руб.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Дарья Голякова