Теннисные рейтинги

Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12325 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925. 5 (6). Кеи Нисикори (Япония) — 4040. 6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4005. 7 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3455. 8 (9). Даниил Медведев — 3230. 9 (8). Карен Хачанов (оба — Россия) — 2890. 10 (11). Фабио Фоньини (Италия) — 2555. 11 (13). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2395. 12 (12). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2230. 13 (14). Борна Чорич (Хорватия) — 2195. 14 (10). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2140. 15 (20). Гаэль Монфис (Франция) — 2130. 16 (15). Джон Иснер (США) — 2040. 17 (17). Николоз Басилашвили (Грузия) — 2020. 18 (16). Марин Чилич (Хорватия) — 1940. 19 (18). Давид Гоффен (Бельгия) — 1815. 20 (19). Милош Раонич (Канада) — 1810.… 70 (70). Андрей Рублев (Россия) — 836.
Рейтинг WTA
1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417 очков. 2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256. 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185. 4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5223. 5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5120. 6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4780. 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4577. 8 (10). Серена Уильямс (США) — 3995. 9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565. 10 (8). Слоун Стивенс (США) — 3189. 11 (11). Анастасия Севастова (Латвия) — 3167. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3008. 13 (13). Анжелик Кербер (Германия) — 2875. 14 (27). Бьянка Андрееску (Канада) — 2837. 15 (14). Джоанна Конта (Великобритания) — 2695. 16 (15). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2652. 17 (16). Ван Цян (Китай) — 2647. 18 (17). Мэдисон Кис (США) — 2557. 19 (18). Каролина Возняцки (Дания) — 2537. 20 (19). Анетт Контавейт (Эстония) — 2380.... 41 (40). Дарья Касаткина — 1325…. 43 (48). Екатерина Александрова — 1243… 45 (44). Анастасия Павлюченкова — 1185… 57 (57). Вероника Кудерметова — 986… 59 (59). Маргарита Гаспарян — 969… 76 (75). Анастасия Потапова — 817… 84 (84). Вера Звонарева — 700… 93 (93). Анна Блинкова — 664… 96 (98). Наталья Вихлянцева — 638. 97 (81). Мария Шарапова (все — Россия) — 636…
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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