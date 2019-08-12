Хакатон по цифре

К участию в JAVA HACK приглашены начинающие Java-разработчики, дизайнеры, product/project-менеджеры, аналитики и маркетологи. Им предстоит решить задачу от команды цифрового привлечения малого бизнеса Райффайзенбанка.



Райффайзенбанк совместно с Deworkacy запускают хакатон JAVA HACK для начинающих Java-разработчиков, дизайнеров, product/project-менеджеров, аналитиков и маркетологов с опытом работы до трёх лет. Участникам предстоит за два дня разработать прототип цифрового решения для клиентов банка с интеграцией сторонних сервисов. Задание подготовила команда цифрового привлечения малого бизнеса Райффайзенбанка — оно позволит начинающим специалистам познакомиться с вызовами отрасли и предложить своё решение для бизнес-задачи из непосредственной практики команды.

«Наша команда занимается развитием дистанционных продуктов для предпринимателей. Мы развиваем интернет-банк и мобильные сервисы для того, чтобы нашим клиентам было удобно получать банковские услуги, не обращаясь в отделение. Хотя в основном мы работаем для клиентов в тех городах, где нет отделений банка, разработки нашей команды применяются в цифровых продуктах для всех сегментов», — отметил Максим Глазов, руководитель направления цифрового малого бизнеса Райффайзенбанка.

Чтобы принять участие, необходимо сформировать команду до четырёх человек, объединяющую специалистов со знаниями JVM-стека (Java, Kotlin, Scala, Groovy), разработки интерфейсов (iOS, Android, Web) и бизнес-компетенциями (аналитика, маркетинг, product/project-менеджмент). Тем, у кого нет команды, организаторы помогут её сформировать.

Три команды-лидера будут награждены денежными призами в размере трёхсот, двухсот и ста тысяч рублей. Также лучшие участники смогут получить предложение о работе в банке.

«Молодое поколение, на которое мы ориентируемся, действительно по-другому мыслит. У них нет багажа прошлых ошибок, который часто останавливает опытных экспертов. Может быть, у них пока нет готовых решений, но они смотрят на мир свежим взглядом и, возможно, предложат нечто такое, что нам не пришло бы в голову», — считает Дмитрий Бессонов, руководитель группы Java-разработки, Райффайзенбанк.

Хакатон пройдет 14-15 сентября в Москве на площадке Deworkacy «Красный Октябрь». Заявки на участие принимаются до 4 сентября 2019 года на сайте: https://www.javahack.ru