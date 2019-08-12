В Кирове обнаружены пожароопасные квесты

В Кирове сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения в деятельности сразу нескольких компаний, которые организовывают квесты. Так, по данным областной прокуратуры, в Ленинском районе Кирова в одном из помещений, где проводятся квесты, стены помещения были сделаны из пожароопасных материалов. При этом помещение не было оборудовано вытяжной вентиляцией, а двери – замками позволяющими выбраться из комнаты без посторонней помощи.

Аналогичные нарушения выявлены в квестах, расположенных в Октябрьском и Первомайском районах Кирова. В одном из них двери устроены с нарушением противопожарных требований, отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации, сами пути захламлены.

Также сотрудниками прокуратуры установлено, что владельцы аттракционов вели предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Материалы проверок направлены прокурорами в региональные органы МЧС, МВД и ФНС РФ.

Андрей Репин