Вертолет санавиации приступил к работе в Новосибирской области

Вылеты вертолета санитарной авиации начались в Новосибирской области 9 августа — это позволит максимально оперативно оказывать медицинскую помощь на территории региона, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. «Организация вылетов вертолета санитарной авиации осуществляется министерством здравоохранения, за прошедшие дни совершено шесть вылетов»,— доложил Константин Хальзов на оперативном совещании под руководством главы региона 12 августа.

Напомним, что система оказания первичной медико-санитарной помощи, в которую, в частности, входит развитие санитарной авиации, является одним из основных направлений национального проекта «Здравоохранение». Вертолет Ми-8 полностью оснащен современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета.

Как сообщили в региональном минздраве, в пятницу 9 августа бригада врачей скорой помощи во главе с анестезиологом-реаниматологом на вертолете провела эвакуацию пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением кровообращения из трех райцентров Новосибирской области: Маслянино, Черепаново и Ордынское. В субботу и воскресенье экипаж вывез несколько пациентов из Чулыма и Ордынского.

Эвакуация пациентов происходила следующим образом: бригада врачей, получив информацию о местонахождении пациента, немедленно вылетала в район — вертолет садился на заранее выбранной площадке, после чего команда на санитарной авиации со специальным оборудованием, позволяющим дистанционно отслеживать основные физические показатели человека, забирала пациента из центральной районной больницы и на вертолете доставляла в Новосибирск. В полете за состоянием пациента следили анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Ожидающий на летной площадке реанимобиль с бригадой врачей в считанные минуты забирал пациента и со специальными звуковыми и световыми сигналами доставлял пациента в государственную Новосибирскую областную клиническую больницу.

Время долета до пациента зависит от дальности района, так, в Черепаново вертолет Ми-8 прилетел за 30 минут.