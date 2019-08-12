Вертолет санавиации приступил к работе в Новосибирской области

Вылеты вертолета санитарной авиации начались в Новосибирской области 9 августа — это позволит максимально оперативно оказывать медицинскую помощь на территории региона, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. «Организация вылетов вертолета санитарной авиации осуществляется министерством здравоохранения, за прошедшие дни совершено шесть вылетов»,— доложил Константин Хальзов на оперативном совещании под руководством главы региона 12 августа.
Напомним, что система оказания первичной медико-санитарной помощи, в которую, в частности, входит развитие санитарной авиации, является одним из основных направлений национального проекта «Здравоохранение». Вертолет Ми-8 полностью оснащен современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета.
Как сообщили в региональном минздраве, в пятницу 9 августа бригада врачей скорой помощи во главе с анестезиологом-реаниматологом на вертолете провела эвакуацию пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением кровообращения из трех райцентров Новосибирской области: Маслянино, Черепаново и Ордынское. В субботу и воскресенье экипаж вывез несколько пациентов из Чулыма и Ордынского.
Эвакуация пациентов происходила следующим образом: бригада врачей, получив информацию о местонахождении пациента, немедленно вылетала в район — вертолет садился на заранее выбранной площадке, после чего команда на санитарной авиации со специальным оборудованием, позволяющим дистанционно отслеживать основные физические показатели человека, забирала пациента из центральной районной больницы и на вертолете доставляла в Новосибирск. В полете за состоянием пациента следили анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Ожидающий на летной площадке реанимобиль с бригадой врачей в считанные минуты забирал пациента и со специальными звуковыми и световыми сигналами доставлял пациента в государственную Новосибирскую областную клиническую больницу.
Время долета до пациента зависит от дальности района, так, в Черепаново вертолет Ми-8 прилетел за 30 минут.
Для справки
Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд руб., из них почти 26 млрд руб. — средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд руб. — средства федерального бюджета.
Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта — снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте правительства России.