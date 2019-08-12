На реализацию программы «ХХI век – детям Южного Урала» в первом полугодии израсходовано почти 137,5 млн рублей

Эта комплексная программа реализуется благотворительным фондом «Металлург» без малого два десятка лет. Крупнейшим ее благотворителем является Магнитогорский металлургический комбинат.



Комплексная программа включает в себя программы «Мы рядом!» (социальная поддержка семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на производстве), «Охрана материнства и детства» (стимулирование рождаемости, охрана материнства и детства), «Дружная семья» (социальная поддержка многодетных семей), «Наши дети» (благотворительная поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений города Магнитогорска и близлежащих сельских районов), «Калейдоскоп» (социальная поддержка малообеспеченных категорий граждан), «Одаренные дети Магнитки».

Важное место в программе отведено социальной и материальной поддержке материнства и детства, стимулированию рождаемости, укреплению семьи. Для обеспечения здоровья беременных женщин создан и работает центр «Материнство». Ежемесячно здесь бесплатно наблюдаются до 150 женщин со сроками беременности от 13 недель. Программа посещения центра будущими мамами включает множество аспектов, которые обычная женская консультация, где наблюдаются беременные женщины не охватывает. Это бесплатные витаминные препараты, кислородные коктейли, систематические занятия лечебной физкультурой, кинолекторий на тему подготовки к родам. Регулярно в центре проводятся лекции на темы здорового образа жизни. Будущие мамы получают полезные советы по уходу за ребенком. Большое внимание специалисты центра уделяют профилактике осложнений при беременности. Будущие мамы посещают аквапарк, занимаются аквааэробикой. Организован и досуг будущих мам – к праздничным датам в центре проводятся чаепития с концертами и подарками.

Недавно на базе центра «Материнство» завершилась реализация социального проекта «Здоровье женщины как фактор укрепления института семьи и семейных ценностей». Этот проект благотворительного фонда «Металлург» стал одним из победителей первого в 2018 году конкурса президентских грантов на предоставление государственной поддержки некоммерческим организациям. Основная цель проекта – организация социально-медико-психологического сопровождения семьи в период беременности женщины.

Целевой группой проекта стали стали работницы промышленных предприятий города, посещающие центр «Материнство». В течение девяти месяцев в проекте приняли участие 320 беременных женщин, 64 будущих отца, 226 семей получали электронные письма в рамках заочного сопровождения, родилось 152 ребенка - 90 девочек и 62 мальчика.

В рамках проекта проводились индивидуальные и групповые консультации медицинских работников, психологов, педагогов, юристов, специалистов по социальной работе, культурно-досуговые мероприятия для беременных женщин, экскурсии в родильные дома, посещение аквапарка, тренинги по семейной терапии и многое другое. К реализации мероприятий были подключены специалисты кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ им. Г.И. Носова.

С 2008 года реализуется программа социальной поддержки многодетных семей. Сегодня на учете в фонде «Металлург» таких семей 1229. В них воспитывается более трех тысяч детей. Почти тридцать семей, в которых детей пять и более. Есть на учете фонда семьи, в которых по восемь, десять и даже одиннадцать детей. Семьям, в частности, оказывается ежемесячная материальная помощь, каждый месяц производится частичная компенсация коммунальных услуг, дети-именинники получают подарки ко дню рождения. Семьи оздоравливаются в аквапарке «Водопад чудес», в межсезонье имеют возможность отдохнуть в оздоровительном центре «Уральские зори». Действует пункт «Берегиня», где родители могут подобрать необходимую одежду для своих детей. Традиционно к праздничным датам организуются культурно-массовые мероприятия.

В рамках программы «Дружная семья» реализован беспрецедентный благотворительный проект ПАО «ММК» и БФ «Металлург» по поддержке многодетных семей, имеющих пять и более детей, в приобретении семейного автомобиля. Участниками проекта, приуроченного к 90-летию Магнитогорска и Дню металлурга, стали 28 семей, в которых один или оба родителя являются работниками ММК и обществ Группы. В этих семьях воспитывается 161 ребенок в возрасте до 18 лет. Семьям перечислена материальная помощь по 90 тысяч рублей на каждого ребенка, на общую сумму 14,6 млн рублей. Партнерами проекта также выступили компания «Сильвер-Авто Групп» и банк «КУБ» АО.

Полтора десятка лет фонд поддерживает детские специализированные учреждения города Магнитогорска и прилегающих сельских районов. Ежегодно сумма благотворительной помощи составляет более 2 миллионов рублей. Дети получают одежду, обувь, канцтовары, спортинвентарь, книги и учебники, игрушки, технические средства обучения, специальное оборудование, оздоравливаются, выезжают на загородные базы отдыха…

В мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, приняли участие более 11 тысяч ребят, в том числе, из семей, потерявших кормильца, дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей.

В апреле Магнитогорский благотворительный фонд «Металлург» приступил к реализации инновационного социального проекта «Площадка семейного сотворчества – растем вместе». Он был выбран осенью прошлого года в Москве Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам конкурса проектов в рамках программы «Право быть равным». Проект рассчитан на полтора года и направлен на помощь двадцати четырем семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект будет реализован совместно со специалистами кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова.

По инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова реализуется программа «Одаренные дети Магнитки». Ее цель - создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала юных горожан, развитие их способностей и формирование личностного и профессионального самоопределения. В рамках программы оказывается материальная помощь детям из малообеспеченных семей для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, а также организациям - организаторам этих конкурсов и соревнований, в целях содействия деятельности в сфере спорта, образования, науки, культуры, искусства, духовного развития личности и развития талантов.

Всего на реализацию комплексной программы «XXI век – детям Южного Урала» за 6 месяцев 2019 года фонд «Металлург» израсходовал 137,4 млн. руб.