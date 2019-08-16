Оглавление

6 Расписание на неделю
Проект
10 Страх, ненависть и замученные актеры
Грустная жизнь Альфреда Хичкока
Кино
19 Быка за язык
Михаил Трофименков о дебютном фильме Бориса Акопова
20 Старые письма о главном
Алексей Васильев о новом фильме Ксавье Долана
22 Покидая Голливуд
Василий Степанов о фильме «Быть Харви Вайнштейном»
Город
24 Когда и куда придет будущее
Григорий Ревзин о городе будущего
Сериалы
26 Это не Англия
Татьяна Алешичева о «Добродетелях» Шейна Медоуза
Книги
27 Новые книги
Выбор Игоря Гулина
Ресторанная критика
28 Дарья Цивина о барах «Номер 15» и Bambule
Еда
29 Елена Чекалова о цыпленке по-баскски
Дорогие удовольствия
30 Прибежище богатых и праздных
Елена Стафьева о новом Hotel de Paris в Монте-Карло
31 Место силы и славы
Елена Стафьева о Grand Hotel Vesuvio
32 Целебные грязь и синь
Елена Стафьева об острове Искья
34 И Гомер, и Гормли
Елена Стафьева о Миконосе
36 Настоящее британское поместье — как в кино
Елена Стафьева о Masterpiece Estates