Оглавление

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Журнал "Коммерсантъ Weekend" от , стр. 4

6 Расписание на неделю

Проект

10 Страх, ненависть и замученные актеры

Грустная жизнь Альфреда Хичкока

Кино

19 Быка за язык

Михаил Трофименков о дебютном фильме Бориса Акопова

20 Старые письма о главном

Алексей Васильев о новом фильме Ксавье Долана

22 Покидая Голливуд

Василий Степанов о фильме «Быть Харви Вайнштейном»

Город

24 Когда и куда придет будущее

Григорий Ревзин о городе будущего

Сериалы

26 Это не Англия

Татьяна Алешичева о «Добродетелях» Шейна Медоуза

Книги

27 Новые книги

Выбор Игоря Гулина

Ресторанная критика

28 Дарья Цивина о барах «Номер 15» и Bambule

Еда

29 Елена Чекалова о цыпленке по-баскски

Дорогие удовольствия

30 Прибежище богатых и праздных

Елена Стафьева о новом Hotel de Paris в Монте-Карло

31 Место силы и славы

Елена Стафьева о Grand Hotel Vesuvio

32 Целебные грязь и синь

Елена Стафьева об острове Искья

34 И Гомер, и Гормли

Елена Стафьева о Миконосе

36 Настоящее британское поместье — как в кино

Елена Стафьева о Masterpiece Estates

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