Чистая прибыль «Фанагории» сократилась в 2018 году на 135,1 млн рублей

АО «Агропромышленная фирма “Фанагория”» отчиталась о своих финансовых результатах за 2018 год. Так, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка винодельческого предприятия составила 3,88 млрд руб. (на 182,3 млн руб. больше, чем в 2017 году). При этом чистая прибыль снизилась по сравнению с показателями позапрошлого года на 135,1 млн руб., составив 190,7 млн руб. (была 325,8 млн руб.). Кредиторская задолженность предприятия составляла на конец 2018 года 1,5 млрд руб.

«Фанагория» называет себя одним из крупнейших винодельческих предприятий России. Она управляет виноградниками площадью свыше 3,5 тыс. га, выпускает тихие и игристые вина под брендами NR, Fanagoria, коньяки «Старый дуб», Anri и пр. Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам 2018 года «Фанагория» увеличила производство на 1,6%, до 2,2 млн дал. Как следует из списка аффилированных лиц на конец марта 2019 года, Алевтина и Сергей Стороженко владели 26,91% и 23,07% «Фанагории» соответственно. У Петра Романишина было 18,67% акций. Евгению Романишину и Василию Андруневчину принадлежало по 15,67%.

Дмитрий Михеенко