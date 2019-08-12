Сеть пиццерий Domino’s Pizza объявила о снижении паушального взноса

Компания Domino’s Pizza снижает паушальный взнос для открытия новых ресторанов в Москве и Московской области. Предложение действует только для ограниченного количества новых открытий на территории Москвы и Московской области. В рамках акции паушальный взнос в размере 2,6 млн рублей будет сокращен до 375 тыс. рублей без учета НДС. Сроки кампании ограничены до 31 августа при условии открытия ресторана до 15 декабря текущего года.

Ирина Топоркова, директор по развитию франчайзинга компании Domino’s Pizza:

Нам удалось сделать более выгодными условия для будущих партнеров за счет нескольких факторов. К ним относятся как общие затраты на инвестирование, так и на строительство ресторана. Если взять, к примеру, среднестатистический ресторан на 100 кв. м, инвестиции на его открытие будут составлять 12,7 млн рублей с учетом НДС. Что же касается локации, то мы выбрали Москву и Московскую область в качестве территории действия акции, так как именно эти регионы нам наиболее интересны для развития. В течение работы новых ресторанов компания осуществляет комплексную поддержку партнеров и контролирует все технологические аспекты ведения бизнеса.

Компания Domino’s занимается франчайзингом в мире уже более 50 лет. В России первый ресторан был открыт в 1998 году, а запуск франчайзинга в нашей стране приходится на 2016 год. На данный момент сеть насчитывает 102 корпоративных и 83 франчайзинговых ресторана. Domino’s уже есть в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Рязань, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Краснодар, Сергиев Посад, и других.

Такой рост объясняется увеличением прибыли компании. Так, продажи Domino’s Pizza Russia за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличились на 49% — с 3304,2 млн рублей до 4913,7 млн рублей. Онлайн-продажи возросли на 74% — с 1458,2 млн рублей в 2017 году до 2537,7 млн рублей в 2018 году.

Продажи Domino’s Pizza Russia за первые полгода 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 30,1% с 2235,7 млн рублей до 2909,2 млн рублей. Онлайн-продажи выросли на 37,9% с 1152,2 млн рублей в 2018 году до 1588,7 млн рублей в 2019 году.

Россия является перспективным рынком для развития. Domino’s видит потенциал в 1,5 тыс. ресторанов в России в долгосрочной перспективе. Открыв рекордное количество ресторанов (58) в России в 2018 году, компания имела 179 ресторанов на конец 2018 года, также планируется открыть 40 ресторанов в России в 2019 году.

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