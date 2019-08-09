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Теннисные турниры недели

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Турнир WTA категории Premier 5 в Торонто (Канада). Призовой фонд — $2,8 млн

Третий круг. Каролина Плишкова (Чехия, 3)—Анетт Контавейт (Эстония, 16) 6:3, 7:5. София Кенин (США)—Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 6:2.

Турнир ATP категории Masters 1000 в Монреале (Канада). Призовой фонд — $5,7 млн

Третий круг. Доминик Тим (Австрия, 2)—Марин Чилич (Хорватия, 14) 7:6 (9:7), 6:4. Даниил Медведев (Россия, 8)—Кристиан Гарин (Чили) 6:3, 6:3.

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