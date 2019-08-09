Недоступное регулирование

В развитых странах наблюдается устойчивая корреляция: наиболее комфортные города для жизни — это города с жестким градостроительным регулированием и низкой рыночной доступностью жилья, говорится в совместном исследовании Института экономики города и «Дом.РФ». Анализ 17 крупнейших российских агломераций такой закономерности не выявил. Так, например, Московская, Санкт-Петербургская, Казанская агломерации имеют самые низкие показатели доступности жилья и одновременно занимают низкие позиции в рейтинге агломераций по жесткости и согласованности градостроительного регулирования. При этом темпы ввода жилья в российских агломерациях существенно опережают показатели развитых зарубежных агломераций — в среднем десять жилых объектов на 1 тыс. человек против трех-четырех жилых объектов на 1 тыс. человек.