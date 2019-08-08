Jaguar Land Rover сделает пять новых моделей в течение двух лет

Концерн Jaguar Land Rover выпустит пять новых моделей в течение двух ближайших лет, сообщает Autocar.

По данным издания, к 2022 году британский автопроизводитель готовит помимо нового поколения внедорожника Land Rover Defender, новый кроссовер Jaguar J-Pace, очередную модель Range Rover, которая займет в линейке место между Evoque и Velar, следующую генерацию внедорожника Range Rover и седана Jaguar XJ, который станет электромобилем.

Все автомобили построят на платформе MLA, позволяющей использовать гибридные силовые агрегаты и полностью электрические силовые установки. К 2025 году на рынок также выйдут электрические версии Range Rover и Land Rover Discovery.

Новые модели получат функцию SOTA, позволяющую обновлять программное обеспечение через интернет и добавлять новый функционал в автомобили посредством беспроводных апдейтов.

Первым — в 2019 году — представят новый Land Rover Defender. Ожидается, что следующее поколение Jaguar XJ выйдет в конце 2020 года, новый Jaguar J-Pace появится в середине 2021 года, а ближе к концу того же года — очередной кроссовер Range Rover, а последним в 2022 году дебютирует новый Range Rover.