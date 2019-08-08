Предприятие «Звезда» намерено расторгнуть с КМЗ договор на поставку дизельных двигателей за 410 млн рублей

ПАО «Звезда» намерено расторгнуть с ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» договор на 410 млн рублей о поставке трех дизельных двигателей для малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заказчик подозревает, что КМЗ не успеет осуществить поставку в срок — до конца текущего года.

Отметим, что ранее указанное оборудование «Звезда» должна была изготовить самостоятельно, однако сорвала сроки. После этого по рекомендации Минобороны РФ предприятию пришлось привлечь к выполнению работ Кингисеппский машиностроительный завод, однако в настоящий момент заказчику неизвестно, на какой стадии готовности находится оборудование.

Следующее заседание по этому делу состоится 29 августа.