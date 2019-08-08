Деньги на избирательную кампанию в Курултай Башкирии нашли только единороссы

Деньги на проведение избирательной кампании в Курултай Башкирии, где вакантны два мандата, нашли только два из девяти зарегистрированных в двух округах кандидатов, следует из их финансовых отчетов, опубликованных Центризбиркомом республики. По состоянию на 1 августа (выборы пройдут 8 сентября) сколько-нибудь значительные суммы в избирательном фонде имели только кандидаты, выдвинутые «Единой Россией» — предприниматель, владелец розничной сети «АиФ» Фарит Гиндуллин, который баллотируется в Солнечном избирательном округе №9 с центром в Уфе, и глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров (идет по Комсомольскому избирательному округу №16 с центром в Нефтекамске).

На счет господина Гиндуллина на 1 августа поступило 270,17 тыс. руб., из которых 110 тыс. руб. — это пожертвования от граждан. Происхождение оставшейся суммы в данных, опубликованных ЦИК, не уточняется. Потратил кандидат 262,53 тыс. руб., из которых 74,51 тыс. руб. — на предвыборную агитацию. Характер оставшейся части расходов также не уточняется.

Рустем Ахмадинуров аккумулирован в фонд 1 млн руб., из которых потратил 527 тыс., в том числе 180 тыс.— на предвыборную агитацию, 60 тыс. на иные расходы.

В округе, где баллотируется Фарит Гиндуллин, зарегистрировано еще четыре кандидата. Ни один из них по состоянию на 1 августа в фонд перечислений не получал.

В округе, где идет Рустем Ахмадинуров, баллотируются еще три кандидата. Один из них не имел вообще никаких поступлений, второму на счет было зачислено 20 руб., третьему (генеральному директору ООО «Стройтрест БНПС» Элвиру Шамсиеву от КПРФ)— 28 тыс. руб.

Майя Иванова