Сбербанк запустил оплату по QR-коду

Сервис «Плати QR» открывает новые возможности для малого бизнеса благодаря сниженным тарифам и отсутствию дополнительного оборудования для работы. Чтобы пользоваться сервисом, продавцу достаточно иметь QR-код, а покупателю — смартфон с камерой (работает даже без NFC-модуля) и приложение «Сбербанк Онлайн». Сервис уже реализован в Краснодарском крае, а до конца августа будет тиражирован на всю страну.

Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR». Оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга.

«Плати QR» позволит микро и малому бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования. Традиционно безналичный способ оплаты способствует увеличению продаж, а в случае использования QR это возможно при минимальных затратах со стороны бизнеса.

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Система проста в использовании и для кассиров, которые видят всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Клиентам Сбербанка — физическим лицам — оплата по QR-коду даст возможность совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга — на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, и при этом получать бонусы СПАСИБО.

Для совершения оплаты нужен только Android- или iOS-смартфон и приложение «Сбербанк Онлайн» с доступом к камере телефона. В приложении клиенту необходимо выбрать функцию «Оплата по QR-коду», которая уже активно используется клиентами для оплаты счетов с QR-кодом.

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка: «Сбербанк предлагает клиентам новые формы безналичной оплаты, включая платежи с использованием QR-кодов. Наши пилоты показывают, что клиентам нравится использовать QR, а предприниматели получают возможность принимать платежи безналично по тарифам ниже, чем по традиционному эквайрингу. В Краснодарском крае активно развивается стрит-ретейл, поэтому пилот программы был запущен именно в нашем регионе. На территории Кубани уже 408 предприятий подключены к новой форме оплаты. QR-код универсален: технология не требует установки и сервисного обслуживания. Схема подключения проста — компания оставляет заявку на сайте, получает код при подписании договора — и уже на следующий день можно принимать по нему оплату от покупателей. Я убеждена, что сервис Плати QR внесёт значительный вклад в развитие культуры безналичных платежей в крае».

В настоящий момент сервис приема платежей по QR доступен малому бизнесу Краснодарского края, с 5 августа его могут подключать предприятия в Санкт-Петербурге. До конца августа сервис «Плати QR» будет доступен микро и малому бизнесу по всей стране.