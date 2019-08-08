В Самарской области вырос прожиточный минимум за второй квартал

В Самарской области прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2019 года вырос на 466 руб. и составил 10,8 тыс. руб. Постановление об установлении величины прожиточного минимума опубликовано на сайте областного правительства.

В четвертом квартале прошлого года эта цифра напротив сократилась на 347 руб и составила 9,8 тыс. руб. В первом квартале 2019 года прожиточный минимум вырос на 476 руб., составив 10,3 тыс. руб.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума за второй квартал этого года составила 11,9 тыс. руб., для пенсионеров – 8,6 тыс. руб., для детей – 10,7 тыс. руб.

Ани Айвазян