Избирательная комиссия МО «Введенский» подала в суд на ЦИК РФ

Избирательная комиссия петербургского муниципалитета (ИКМО) «Введенский» 5 августа обратилась в Верховный суд России с иском об отмене решения Центрального избиркома. ЦИК РФ обязал горизбирком зарегистрировать кандидатов в совет МО от партии «Яблоко» Павла Хусу и Павла Калайдина.

Согласно данным картотеки Верховного суда, иск ИКМО принят не был. Решение об отказе вынесено 6 августа.

Напомним, ранее две ИКМО «Сергиевское» и «Сампсониевское» судились с петербургским избиркомом. Они требовали отменить решение о продлении сроков подачи документов. Суд отказал в удовлетворении иска.

Олег Дилимбетов