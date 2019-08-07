Сбербанк снизил ставки по ипотеке и потребительским кредитам

С 6 августа по 30 сентября снижаются ставки по потребительским кредитам для всех продуктов линейки и всех категорий клиентов. Максимальное снижение составит 1,5 пункта, минимальная ставка составит 11,4%. С 6 августа произошло снижение до 0,7 п.п. на основную линейку продуктов ипотечного кредитования.

С 6 августа по 30 сентября снижаются ставки по потребительским кредитам для всех продуктов линейки и всех категорий

Сбербанк снизил ставки для потребительских кредитов. Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1.5 п.п. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее — 12,9%).

Предложение распространяется на все продукты из линейки потребительских кредитов: потребительские кредиты без обеспечения, потребительские кредиты под поручительство и потребительские кредиты на рефинансирование кредитов. Минимальная ставка будет доступна на суммы от 300 тысяч рублей для потребительских кредитов без обеспечения и под поручительство, и на суммы от 500 000 для потребительских кредитов на рефинансирование. Получить кредит по ставке, сниженной в рамках акции, могут все категории заемщиков.

По потребительским кредитам без обеспечения при сумме заемных средств от 300 тыс. до 1 млн руб. ставки составляют от 11,4% до 16,4% для зарплатных и пенсионных клиентов Сбербанка, и от 12,4% до 16,4% для остальных клиентов. По кредитам свыше 1 млн руб. ставки для тех, кто получает зарплаты и пенсии на счета в Сбербанке, составят от 11,4% до 12,4%, а для остальных заемщиков, — от 12,4% до 13,4%.

Также Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам.

Снижение составит 0,5 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков.

Также на 0,2 п.п. увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка и составит 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Теперь приобрести квартиру в ипотеку в новостройке можно по ставке от 7,6% годовых, а на вторичном рынке — от 9,1%.

Лариса Безделева, Заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «Благодаря снижению ставок и персональному подбору ипотечной программы на «ДомКлик» каждый клиент сможет найти наиболее подходящее для себя решение квартирного вопроса, не откладывая покупку недвижимости».