Банковский клерк за взятки помогал отсрочить взыскание задолженности

В Алтайском крае за взятки перед судом предстанет ведущий эксперт отдела по работе с проблемными активами одного банков. Об этом рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета Людмила Рязанцева.

Как указывается в деле, в 2016 году банком был утвержден план мероприятий по взысканию задолженности с сельскохозяйственного производственного кооператива, курировать вопрос поручили эксперту отдела по работе с проблемными активами. Для этого ему переданы исполнительные листы в отношении предприятия-должника и поручителей по кредитам.

По версии следствия, клерк предложил руководителю сельхозпредприятия заплатить ему свыше 200 тыс. за то, что он не направит в службу судебных приставов исполнительные листы о взыскании долгов. В течение 2018-2019 года обвиняемому были перечислены в общей сложности 110 тыс. руб. При получении очередного транша служащего банка задержала полиция. В отношении подозреваемого следственные органы завели дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Илья Николаев