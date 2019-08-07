Число выявленных поддельных банкнот в Удмуртии по итогам второго квартала сократилось на 65%

Во втором квартале 2019 года в банковском секторе Удмуртии выявили 20 поддельных банкнот. Это на 65% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба отделения Нацбанка по Удмуртии Волго-Вятского главного управления ЦБ России.

Больше всего было выявлено подделок банкнот номиналом 5 тыс. руб. — восемь штук или 40% от общего значения. Это на 82% меньше, чем во втором квартале 2018 года. Количество выявленных фальшивых купюр достоинством 1 тыс. руб. снизилось с девяти до одной штуки. Кроме того, были выявлены шесть поддельных банкнот номиналом 2 тыс. руб. и по одной — номиналами 100 руб. и 500 руб.

На денежные знаки иностранных государств пришлось 15% подделок. За обозначенный период в Удмуртии обнаружили две поддельные банкноты номиналом $100 и одну на 50 китайских юаней.