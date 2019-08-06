Необычный спектакль от «Первого театра»

Фото: Виктор Дмитриев

Большинство театров открывают новый сезон в начале сентября. Артисты «Первого театра» решили всех опередить: свой сезон они открывают уже в августе.

Это будет спектакль-променад «Время ожидания истекло», премьера которого состоялась осенью прошлого года. Автор постановки — Алексей Забегин, молодой режиссер из Санкт-Петербурга. В одном из интервью он поделился, что это не просто спектакль, а возможность для зрителя отправиться в увлекательное путешествие — в некий музей, с экскурсоводами и ожившими персонажами. Зрители, которые уже успели увидеть постановку, до сих пор под впечатлением. Почему? В двухчасовом шоу смешаны абсурд и реальность, шансон и стендап, фантастика и даже сводка ежедневных новостей.

Наслаждаемся постановкой 8 августа в лофт-парке «Подземка» (ул. Красный проспект, 161). Начало в 20:00.

Цена билета: 1000 рублей.