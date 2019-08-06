Стоимость внутриобластных перевозок на водном транспорте составит около 300 рублей Речные перевозки на «Валдае» с опозданием, но всё-таки запустили.

Стартовали регулярные пассажирские перевозки на судах на подводных крыльях по маршруту Нижний Новгород – Городец. Стоимость поездки составляет около 300 руб. Суда «Валдай» будут работать на внутриобластных перевозках.

Рейсы должны были заработать еще несколько месяцев назад, но организаторы потратили больше времени, чем планировали, на обучение персонала, проверку причалов и организацию тестовых рейсов. Еще весной губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что такие виды перевозок появятся в регионе в июне.