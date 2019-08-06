Пензенские власти намерены отремонтировать дома с трещинами для переселенцев из аварийного жилья

Нарушения в построенных в 2016 году многоквартирных домах микрорайона «Заря» в Пензе «есть, но они устранимы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам заседания межведомственной комиссии, в котором приняли участие жители.

Жители 22 квартир в семи домах получили их в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Через некоторое время после заселения они обнаружили дефекты в квартирах: не правильно работающую вентиляцию, повышенную слышимость, трещины на стенах, протекающие окна. Жильцы требовали признать дома непригодными для проживания и расселить их, однако было принято решение, что застройщик исправит недостатки.

Вице-мэр Пензы Юрий Ильин выразил мнение, что самыми проблемными из дефектов являются трещины, за которыми необходимо следить и выяснить точные причины их появления. Он добавил, что в некоторых квартирах дефекты уже устранены.

Иван Сергеев