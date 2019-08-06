06 августа, вторник
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Chloe сняли рекламную кампанию на фоне пейзажей Хайленда

В новой рекламной кампании Chloe запечатлены волнующие шотландские ландшафты. Модели одеты под стать: верхняя одежда из твида и тартана, летящие, струящиеся платья в палитре тундровых и арктических оттенков передают ощущение суровости и чувственности одновременно. Фотографии демонстрируют отсылки к миру верховой езды, природе и морской стихии, а также концепции непринужденной женственности, легшей в основу осенне-зимней коллекции креативного директора Chloe Наташи Рамсей-Леви.

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