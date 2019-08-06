Контрольный вопрос

В Перми состоялось очередное заседание по снижению административной нагрузки на бизнес. Представители контрольно-надзорных органов представили свои предложения краевому бизнес-омбудсмену Анатолию Маховикову. Господин Маховиков отметил, что ситуация в Прикамье улучшилась, но останавливаться на достигнутом еще рано.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков провел совещание, посвященное снижению административного давления на бизнес. В совещании участвовали представители федеральных и региональных контрольно-надзорных органов, прокуратуры Пермского края, а также бизнес-объединений.

Напомним «Индекс административного давления» был подготовлен аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова и опубликован в мае этого года. Пермский край в рейтинге занял 55-е место среди 81 региона РФ. Индекс административного давления представляет собой статистическое исследование ситуации в регионах, которое отражает пять параметров: долю предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, долю предупреждений от общего числа административных наказаний, долю штрафов, наложенных без проведения проверок (по результатам так называемых административных расследований), средний штраф на одного предпринимателя, а также «административный налог» (показатель, отражающий фискальную ориентированность контрольно-надзорной деятельности).

После публикации рейтинга краевые власти начали консультации с контрольно-надзорными органами и предпринимательским сообществом с целью улучшения ситуации в регионе. В июле глава региона Максим Решетников предложил возобновить такой формат, как публичные слушания с участием представителей бизнеса, власти и контрольно-надзорных органов. «На таких обсуждениях нам надо уделять внимание целям контрольной политики. Задача всей контрольно-надзорной деятельности – изменить поведение. И мы сами можем предложить критерии, которые должны лежать в основе практики. К тому же у каждого контрольно-надзорного органа есть свои ведомственные правила, и региональный бизнес должен их знать», – подчеркнул губернатор.

«Хотелось бы, чтобы наша совместная деятельность велась не для галочки, а эффективность работы по сокращению давления увидел бизнес», – обратился господин Маховиков к участникам совещания.

Начальник отдела прокуратуры Пермского края по надзору за соблюдением прав предпринимателей Антон Мальцев рассказал, что перед надзорным ведомством «стоит задача максимально минимизировать проведение административных расследований». По его словам, в отличие от проведения проверки, административное расследование не предусматривает замены штрафа на предупреждение.

При этом он отметил, что «четкого разграничения оснований для проведения административного расследования и плановых или внеплановых проверок в законодательстве нет». «Поэтому при проведении надзорных мероприятий в текущем и следующих годах мы будем оценивать совокупность всех моментов и решать, была ли подмена внеплановой проверки проведением административного расследования», – заявил господин Мальцев.

Он добавил, что прокуратура считает неприемлемым возбуждение административного расследования по анонимным обращениям. «Такие ситуации недопустимы, и на них будем обращать особое внимание», – подчеркнул начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев отметил, что в своей работе ведомство руководствуется риск-ориентированным подходом. «Это позволило сконцентрировать усилия на проверке объектов с высоким потенциальным риском и вывести из-под проверок значительную часть объектов низкого риска», – пояснил господин Костарев. Всего, по его словам, в течение трех лет число плановых проверок сократилось на 25%. Количество административных расследований «снизилось более чем в три раза». «Доля предупреждений в структуре принимаемых мер увеличилась в шесть раз. Где это возможно, сотрудники управления будут принимать решения о предупреждении», – добавил руководитель управления Роспотребнадзора.

Руководитель управления Росприроднадзора по Пермскому краю Андрей Азанов также отметил, что сотрудники ведомства, по возможности, отдают приоритет предупреждениям, а не штрафам. «В 2018 году предупреждениями было заменено 58 штрафов на сумму 3,3 млн руб., в этом году – уже 127 штрафов на сумму почти 5,5 млн руб.», – поделился господин Азанов.

«Сегодня основная задача – предупреждение и предотвращение нарушений в сфере охраны окружающей среды. Увеличивается количество предостережений в адрес хозяйствующих субъектов и установление предпосылок незначительных, но влекущих за собой нарушения, наносящие вред окружающей среде», – заявил руководитель Росприроднадзора. Он добавил, что с августа 2017 года ведомство применяет риск-ориентированный подход при проведении плановых проверок. И за это время количество таких проверок «значительно сократилось».

Андрей Азанов предложил внести в законодательство изменения, предусматривающие возможность замены административного штрафа предупреждением «не только субъектам малого и среднего предпринимательства, но и крупных предприятиям, допустившим нарушение природоохранного законодательства в первый раз». Но добавил, что такая возможность должна быть предусмотрена только «при условии незначительного вреда окружающей среде».

Замначальника управления ГУ МЧС России по Пермскому краю Сергей Пагин также отметил, что ведомство применяет риск-ориентированный подход и отдает приоритет предупреждениям, а не штрафам для малого и среднего бизнеса. «Предупреждения составляют 77% от всех вынесенных постановлений», – уточнил господин Пагин.

Начальник межрегионального отдела планирования, анализа и лицензионно-разрешительной документации Западно-Уральского управления Ростехнадзора Екатерина Лисистратова предложила при составлении индекса административного давления учитывать не только предупреждения, но и предостережения, выданные ведомством.

Замруководителя управления Россельхознадзора по Пермскому краю Александр Кашин отметил, что «ряд нарушений повторяются из квартала в квартал», и предложил усилить разъяснительную работу с бизнес-сообществом.

Начальник инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков заявил, что ведомство «предпринимает все возможные меры для снижения административного давления на субъекты контроля». Так, доля предупреждений, по словам господина Евсюкова, увеличилась с 3,9% в 2017 году до 4,7% в 2018 году. «За первое полугодие 2019 года доля предупреждений составила 16,6%», – добавил руководитель инспекции.

По итогам совещания Анатолий Маховиков назвал тенденцию к увеличению доли предупреждений для бизнеса со стороны контрольных органов «серьезным прорывом». «Это уже второе совещание по проблеме административного давления на бизнес. В первый раз мы озадачили контрольно-надзорные органы тем, что на территории Пермского края сложилась не самая лучшая ситуация. Сейчас мы проанализировали ситуацию по каждому из ведомств, чтобы выяснить, где именно перегибают палку. На этом совещании мы подвели предварительные итоги, которые позволят снизить нагрузку на бизнес, а также заслушали информацию представителей контрольно-надзорных органов о принятых за это время мерах по снижению административного давления на субъектов бизнеса», – поделился господин Маховиков. «Но мы не останавливаемся, по итогам девяти месяцев мы снова посмотрим динамику в отношениях контрольно-надзорных органов с бизнесом, будем продолжать держать эти показатели на контроле», – добавил господин Маховиков.