В Красноярском крае заведены дела против двух членов «Свидетелей Иеговы»

В Красноярском крае два члена местной ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» попали под уголовное дело. Как сообщает краевое управление СКР, 45-летняя женщина и 62-летний мужчина вели «целенаправленную работу по вовлечению в экстремистскую деятельность граждан», проводили собрания и «обучение адептов». Им инкриминируется ч. 1.1. ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

Напомним, Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией в апреле 2017 года. По данным правозащитного центра «Мемориал», в список преследуемых в России членов «Свидетелей Иеговы» входят 153 человека.

Подробнее о ликвидации «Свидетелей Иеговы» — в материале “Ъ” «В России убрали «свидетелей»

Илья Николаев