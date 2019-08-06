Ижкомбанк уходит в Data

Один из двух региональных банков, оставшихся в Удмуртии после решительной зачистки рынка Центробанком, — Ижкомбанк — всерьез задумался над изменением стратегии развития и ребрендингом. По мнению экспертов, время для этого выбрано акционерами самое удачное: перемены — это всегда стресс, а банк сейчас находится в наилучшей форме и сможет миновать период перестройки без каких-либо потерь. В любом случае изменений избежать бы не удалось — и мир меняется, и банк меняется.

Председатель совета директоров Ижкомбанка, управляющий акционер холдинга «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов во время стратегической сессии написал в социальных сетях, что «объективно банк перерос домашний регион». Это верное замечание — основная причина, подтолкнувшая акционеров и менеджмент банка заняться обновлением организации.

Действительно, Ижкомбанк уже давно ведет бизнес в двух регионах (в Удмуртии и Пермском крае) и в этом году намерен всерьез начать работать на рынке еще, как минимум, одной области. По активам банк занимает 180-е место в стране (из 479 банков, из которых более половины находятся в Москве), что также указывает на конкурентоспособность организации на рынке. У банка продолжительная (29 лет будет в этом году) и хорошая — извините за каламбур — кредитная история; компетентная управленческая команда; большой опыт работы с клиентами самого разного уровня: крупными федеральными и региональными компаниями, бюджетными организациями, малым бизнесом (31 место в рэнкинге RAEX на начало 2018 года) и частными клиентами (37 место в рэнкинге RAEX по объемам ипотечного кредитования).

Имея все возможности для масштабирования бизнеса, банк тем не менее, львиную часть клиентов и заработка получает в родном регионе — Удмуртии. Такая концентрация бизнеса, по мнению экспертов, тоже риск.

Об этом, в частности упоминали консультанты рейтингового агентства Expert. «При этом в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль банка, агентство отмечает значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе (на 01.01.2019 около 98% привлеченных средств и 92% кредитного портфеля приходится на Удмуртскую Республику), что ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе»,— писали эксперты.

Впрочем, несмотря на опасения экспертов, ведение бизнеса преимущественно в одном регионе не мешает банку достигать положительных финансовых результатов. Чистая прибыль за последние два года выросла вдвое — до 181 млн руб., активы увеличились более чем на 20%, рентабельность капитала стабильно высокая — 17,2% в 2018 году, 16% — в 2016-м. Возможно, по этой причине кредитный рейтинг банка теми же экспертами в марте этого года РА Expert был повышен до уровня ruBB-.

И все-таки акционеры считают, что банк располагает всем необходимым для расширения масштабов деятельности и просто обязан свои возможности использовать в полной мере. «Сильные стороны банка — это гибкость и умение приспосабливаться к меняющейся конъюнктуре рынка, это здоровый консерватизм, трезвая оценка рисков и действительно разумная осторожность, благодаря которой, в то время, когда огромное количество банков уходит с рынка, Ижкомбанк продвигается в рейтингах вверх. Это опытная команда, которая руководит банком уже 29 лет и провела его не через один кризис. Это действительно уникальные продукты — такие как «Школьная карта». И это фокус на людях. Зачастую банки уходят в цифру, забывая что их клиент — это все-таки человек. Мы помним об этом и все изменения проводим таким образом, чтобы банк и дальше был удобен именно для людей и это тоже наша сильная сторона. То есть, мы имеем все необходимое для роста, и было бы недальновидно не воспользоваться этим, чтобы увеличить свою долю на рынке»,— отметил акционер, член совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Алексей Пьянков.

Что именно меняется и почему

Судя по той информации, что попадает в публичное поле, Ижкомбанк, во-первых, скоро перестанет быть «Ижкомбанком» — компания намерена провести ребрендинг, поменяв не только фирменный стиль, но и название. Во-вторых, ребрендингом дело не ограничится — он будет лишь частью общей внутренней и внешней реновации банка. Новая стратегия развития в частности будет предусматривать смену технологической платформы, существенную модификацию бизнес-модели, расширение масштабов ведения бизнеса. При этом, как отмечают акционеры, банк не намерен полностью уходить в цифру по примеру многих российских кредитных учреждений, считая своим конкурентным преимуществом возможность живого обслуживания.

«Не стал бы называть Ижкомбанк региональным банком. Я вообще не люблю слово «региональный» по отношению к банкам — не только потому, что сейчас технологии снимают эти границы. А по одной простой причине: какими бы эти границы не были, любой банк ограничен всего лишь аппетитами акционеров — если говорить экономически. Все дело, во-первых, в желании акционеров, во-вторых, — в компетенции команды. В данном случае — говоря об Ижкомбанке — у меня нет сомнений, что и акционеры хотят развития банка и команда компетентна»,— отметил президент СРО «НАПКА» (Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств) и председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

В общем, все логично и одно проистекает из другого: смена технологической платформы позволит банку предлагать клиентам продукты и услуги точно такого же уровня, какой предлагает любой другой российский банк из первой сотни крупнейших. И поскольку развитие информационных технологий фактически снимает границы для предоставления этих услуг, то логично было бы предлагать свои продукты и жителям других регионов страны. Тем более логично, если эти продукты будут предложены под брендом, в котором не содержится привязка к Ижевску. Название «Ижкомбанк» людям в других регионах все равно ничего не скажет и в этом случае однозначно правильно использовать название, отражающее скорее возможности банка, нежели географическую локализацию головного офиса.

Это верно и по отношению к локальному бизнесу. Конечно в Удмуртии и Пермской области, где банк хорошо знают под старым названием, потребуются дополнительные маркетинговые усилия для рекламы нового бренда, но это не проблема. Скорее наоборот, это наилучший способ заявить о том, что банк «прокачал свои технологические скиллы» и готов бороться за новых клиентов. Именно так. Потому что в основном эти новые клиенты — уже из нового же поколения, из будущего. И предполагаемое (но пока не озвученное официально) имя — Датабанк — скажет им о банке больше, чем прежнее.

«Акционеры банка правы, что инициируют стратегическое планирование не когда уже все плохо и планировать в общем уже поздно, а тогда, когда изменения можно осуществлять будучи к ним действительно готовым, когда для этого есть и время, и ресурсы. И коллектив банка готов к переменам. Я бы отметила это как отличительную черту именно Ижкомбанка — большинство менеджеров работает в банке очень давно и с ним связывает свое будущее. Это почти семья. Они думают о том, что будет с банком, они готовы содействовать тому, чтобы он развивался, они чувствуют свою ответственность за его будущее. Они не равнодушны и это, по моему опыту, очень важно в смысле успешной реализации стратегии»,— подчеркнула консультант по стратегическому управлению, руководитель направления «Управленческий консалтинг» Высшей экономической школы Елена Шубникова.