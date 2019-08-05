«Башинформсвязь» выиграла у Сбербанка контракт на поставку 609 дорожных камер

ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» сегодня со второй попытки отобрало поставщика 609 комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах в 62 муниципалитетах республики. Победителем тендера признана «дочка» «Ростелекома» — «Башинформсвязь», предложившая исполнить контракт со снижением его начальной цены на 26% — с 2,38 млрд до 1,77 млрд руб. В торгах также участвовали «Сбербанк-сервис», АО «Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега». Концерн «Вега» предложил самую низкую цену контракта, но заказчик отдал предпочтение предложению «Башинформсвязи», так как «Вега» не учла запрет на допуск программного обеспечения иностранного производства. Предложенный ею комплекс «Призма-Stos» отсутствует в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин, сообщили ГКУ.

Напомним, что на первых торгах победителем этого тендера было признано ООО «Сбербанк-сервис», предложившее исполнить контракт с дисконтом 5,5%, за 2,24 млрд руб. Исход этих торгов «Башинформсвязь», которую тогда не допустили к участию в тендере, и еще пять претендентов оспорили в ФАС. Служба признала в действиях госзаказчика нарушение закона о контрактной системе.

Камеры должны быть поставлены в республику до 1 мая 2020 года — 150 комплексов в текущем году, 459 — в 2020-м.

Майя Иванова