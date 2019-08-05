Учрежденная гражданином Китая компания лишилась статуса резидента ТОСЭР в Кузбассе

Правительство Кемеровской области расторгло соглашение с резидентом ТОСЭР «Юрга» — ООО «Объединенная деревообрабатывающая торгово-промышленная компания», учрежденным гражданином Китая Чжу Сяосином. Согласно распоряжению правительства, соглашение расторгнуто на основании письменного заявления компании.

Как сообщалось, компания планировала вложить 626,6 млн руб. в 20182022 годах в строительство предприятия по обработке древесины в Юрге. В конце 2017 года компания взяла в аренду участок земли в Юрге, заказала разработку проекта, сушильное, лесопильное и другое оборудование.

В Кузбассе действуют четыре территории особого социально-экономического развития, в которых работают около 40 компаний-резидентов. Еще около 20 компаний претендуют на получение этого статуса. По данным инвестиционного портала Кемеровской области, наибольшее количество резидентов в Новокузнецке — более 20.

За последний год это уже второй резидент ТОСЭР в Кузбассе, лишившийся своего статуса. Так, в июле прошлого года соглашение было расторгнуто с томской компанией «Мир», которая собиралась строить в Анжеро-Судженске завод по производству прополистиролбетона стоимостью около 100 млн руб. По словам представителей «Мира», компанию «завалила требованиями» налоговая инспекция, на ее счета наложены обеспечительные меры, поскольку в отношении резидентов проводятся более тщательные проверки.

Подробности — в материале “Ъ-Сибир” «Территория опережающих потерь»

Юрий Зуев