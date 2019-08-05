В Петербурге осуждены экс-сотрудники Сбербанка, похитившие более 40 млн рублей со счета клиентки

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников ПАО «Сбербанк» Анны Копитель, Тимофея Кобзева, Дениса Алексеева, Анны Качаловой, Кристины Калашниковой, Валерии Кардаильской, Антона Суконкина, Натальи Суконкиной, Нины Лохматовой. Все они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), сообщили в надзорном ведомстве.

Судом было установлено, что в период с апреля по май 2017 года вышеуказанные граждане, действуя организованной группой, пользуясь служебным положением, совершили хищение денежных средств со счета одной из клиенток Сбербанка на общую сумму более 40 млн рублей.

С учетом роли каждого в содеянном, суд определил всем условное наказание и назначил Копитель и Кобзеву по четыре года лишения свободы с испытательным сроком три года, Алексееву, Качаловой, Калашниковой, Кардаильской по три года лишения свободы с испытательным сроком два года, Суконкину и Суконкиной по два года и шесть месяцев лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев, Лохматовой — два года лишения свободы с испытательным сроком один год.

Ранее «Ъ» писал, что всего по России в первом полугодии 2019 года мошенники пытались похитить со счетов клиентов крупных российских банков более 24 млрд руб. При этом осуществить задуманное злоумышленникам удается лишь в 3-4% таких случаев. В 2018 году с карт граждан незаконно было списано около 1,4 млрд руб.