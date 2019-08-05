В поисках Джульетты Кристен Стюарт, Эмма Уотсон, Клэр Фой, Миа Гот и другие снялись для нового календаря Pirelli

Фотографом 47-го выпуска легендарного календаря Pirelli стал 71-летний итальянский фэшн-фотограф Паоло Роверси. Источником вдохновения для него послужила главная героиня шекспировской драмы о первой любви. Главными героинями проекта «В поисках Джульетты» стали Кристен Стюарт, Эмма Уотсон, Клэр Фой, Миа Гот и другие. «Коммерсантъ Стиль» публикует фотографии с бэкстейджа.

«Я все еще ищу свою Джульетту и буду искать ее всю свою жизнь. Потому что Джульетта — это мечта»,— говорит Паоло Роверси о своей концепции нового выпуска календаря Pirelli, названного «В поисках Джульетты». Съемки проходили в Париже и Вероне — городе, где разворачивалась знаменитая шекспировская драма.

В съемках приняли участие актрисы и певицы из разных стран. Фотограф Паоло Роверси, известный своим крайне скрупулезным подходом к кастингу, выбрал девять интерпретаций известного на весь мир образа.

Главными героинями стали: американские актрисы Кристен Стюарт, Индия Мур и Яра Шахиди, британские актрисы Эмма Уотсон, Клэр Фой и Миа Гот, певица из Китая Крис Ли, испанская певица Розалия и франко-итальянская художница Стелла Роверси.

Алессандро Скотти, фотографии со съемок Календаря Pirelli 2020 Паоло Роверси

Каждая участница проекта по-своему интерпретирует предложенную ей роль Джульетты на импровизированном кастинге через личные эмоции, художественную форму, свою личность и характер.

Алессандро Скотти, фотографии со съемок Календаря Pirelli 2020 Паоло Роверси

Всемирная известность к фотографу Паоло Роверси пришла в 1980 году благодаря контракту с Christian Dior. На фотографиях итальянца модели не улыбаются, а общая атмосфера снимков меланхолична и иллюзорна. Один из самых высокооплачиваемых фэшн-фотографов, Паоло Роверси, сотрудничает с самыми влиятельными глянцевыми журналами, среди которых New York Times Magazine, Vogue, W Magazine, ID и другие.

Календарь Pirelli, называемый в англоязычном мире «The Cal», впервые вышел в 1964 году. Напомним, фотографом прошлого, 46-го издания календаря был известный британский специалист Альберт Уотсон. Работа получила название «Сила мечты». Английская литература неоднократно становилась источником вдохновения для фотографов. Так, в 2018 году британский фотограф Тим Уокер выпустил календарь с героями «Алисы в Стране чудес».