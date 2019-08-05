Кандидата в муниципалы в Петербурге незаконно зарегистрировали во второй раз

Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Черная речка» Павел Чупрунов был незаконно зарегистрирован во второй раз. Во время принятия решения о его регистрации один из членов комиссии с правом решающего голоса вышла из кабинета. Из-за этого не состоялся кворум.

Всего в комиссии работают восемь человек, на заседание 4 августа явились пятеро. За регистрацию кандидата голосовали четверо. Таким образом, решение было принято не большинством голосов. Господин Чупрунов полагает, что это новая уловка, которая нужна, чтобы его соперники могли оспорить его регистрацию.

Ранее он выиграл суд у ИКМО «Черная речка», которая отказала ему в регистрации, а затем, в нарушение закона, отменила свое решение и зарегистрировала его кандидатом. Суд отправил документы на повторное рассмотрение.

Олег Дилимбетов