05 августа, понедельник
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Сибирские лесные пожары

Подробно

Новосибирский губернатор Андрей Травников вручил медикам региона ключи от автомобилей скорой помощи

Ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель», вручил медикам из районов Новосибирской области губернатор Андрей Травников. В мероприятии приняли участие представители государственных бюджетных учреждений здравоохранения муниципальных образований Новосибирской области.


Губернатор Андрей Травников, обращаясь к новосибирским медикам, участникам церемонии передачи машин, отметил: «Мы в плановом порядке продолжаем обновление автопарка. В этом году планируется приобрести 35 автомобилей. Сегодня мы передаем партию из восьми машин, большая часть которых поступит в центральные районные больницы на территории нашего региона, в том числе в те учреждения, необходимость приобретения машин для которых мы определяли в ходе моих поездок по районам в прошлом году. Хочу поздравить вас с этим приятным событием. Надеюсь, что эти современные, хорошо укомплектованные автомобили помогут еще более качественно, оперативно оказывать медицинскую помощь во всех уголках нашей большой Новосибирской области».

Глава Новосибирской области вместе с медиками осмотрел внутреннее медицинское оснащение новых скорых. Автомобили передаются в рамках утвержденной правительством региона областной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы». Две машины предназначены для областного Медтранса. Шесть отправятся в центральные районные больницы — Колыванскую, Чистоозерную, Черепановскую, Коченевскую, Куйбышевскую, Убинскую. В том числе по прямому поручению губернатора Новосибирской области в поселок Чистоозерное.

Закупка автомобилей скорой помощи — это только одно из направлений работы по повышению доступности медицинской помощи в сибирском регионе. Новосибирская область принимает участие во всех федеральных направлениях национального проекта «Здравоохранение».

Справка

С 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 35,2 млрд руб., из них 8,4 млрд руб. — средства федерального бюджета, 993 млн руб. — средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области и без малого 26 млрд руб. — средства консолидированного бюджета Новосибирской области. Среди наиболее важных региональных проектов — «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Цифровой контур здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг».

Печать

Рекомендуем

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложения

Тренды: ИНТЕРВЬЮ

Партнерский проект

Профиль пользователя