Новосибирский губернатор Андрей Травников вручил медикам региона ключи от автомобилей скорой помощи

Ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель», вручил медикам из районов Новосибирской области губернатор Андрей Травников. В мероприятии приняли участие представители государственных бюджетных учреждений здравоохранения муниципальных образований Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников, обращаясь к новосибирским медикам, участникам церемонии передачи машин, отметил: «Мы в плановом порядке продолжаем обновление автопарка. В этом году планируется приобрести 35 автомобилей. Сегодня мы передаем партию из восьми машин, большая часть которых поступит в центральные районные больницы на территории нашего региона, в том числе в те учреждения, необходимость приобретения машин для которых мы определяли в ходе моих поездок по районам в прошлом году. Хочу поздравить вас с этим приятным событием. Надеюсь, что эти современные, хорошо укомплектованные автомобили помогут еще более качественно, оперативно оказывать медицинскую помощь во всех уголках нашей большой Новосибирской области».

Глава Новосибирской области вместе с медиками осмотрел внутреннее медицинское оснащение новых скорых. Автомобили передаются в рамках утвержденной правительством региона областной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы». Две машины предназначены для областного Медтранса. Шесть отправятся в центральные районные больницы — Колыванскую, Чистоозерную, Черепановскую, Коченевскую, Куйбышевскую, Убинскую. В том числе по прямому поручению губернатора Новосибирской области в поселок Чистоозерное.

Закупка автомобилей скорой помощи — это только одно из направлений работы по повышению доступности медицинской помощи в сибирском регионе. Новосибирская область принимает участие во всех федеральных направлениях национального проекта «Здравоохранение».

Справка

С 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 35,2 млрд руб., из них 8,4 млрд руб. — средства федерального бюджета, 993 млн руб. — средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области и без малого 26 млрд руб. — средства консолидированного бюджета Новосибирской области. Среди наиболее важных региональных проектов — «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Цифровой контур здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг».