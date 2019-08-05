КСП нашла нарушения в господдержке новосибирских предприятий

Контрольно-счетная палата Новосибирской области нашла нарушения в расходовании бюджетных средств на господдержку региональных предприятий с 2016 по 2018 годы. Аудиторы установили, что в нормативных актах, определяющих порядок предоставления господдержки инвесторам, нет точных критериев принятия решения о признании инвестора победителем конкурса, а заявления инвесторов рассматривались длительное время.

Так, решение о предоставлении мер поддержки проекта ЗАО «Новосибирский КБК» по проекту завода по производству бумаги и гофроупаковки в поселке Красный Яр было принято «по истечении более 1 года с момента подачи заявки», говорится в сообщении КСП. Кроме того, в протоколах заседаний конкурсной комиссии решения о непризнании инвесторов победителями конкурса не мотивируются, что ограничивает право заявителей обжаловать их. Также АО СКТБ «Катализатор» для подтверждения затрат в минэкономразвития дважды были предоставлены идентичные документы на покупку оборудования на сумму 831,9 тыс. руб. «В результате размер неправомерно выплаченной субсидии по одним и тем же затратам составил 207,9 тыс. руб.»,— сообщают аудиторы, отмечая, что в ходе проверки 207,9 тыс. руб. были возвращены в областной бюджет.

Всего в 2016-2018 годах господдержку в Новосибирской области получили 43 инвестора на сумму 1,5 млрд руб. По данным КСП, наибольший объем господдержки предоставлен ООО «Марс» — 307,1 млн.руб., ООО «ВДТ-строй» — 177,5 млн.руб., а также ООО ЗКПД «Арматон» — 97,9 млн.руб.

Оксана Павлова