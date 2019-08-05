ФСК ЕЭС обновит выключатели на омской подстанции за 304 млн рублей

ПАО «ФСК ЕЭС» инвестирует 304 млн руб. в переоборудование парка выключателей на крупнейшей подстанции Омской области — «Таврическая». «Всего на энергообъекте установлено 10 выключателей 500 кВ, половина из них — современные элегазовые аппараты. Оставшиеся пять воздушных выключателей будут заменены на элегазовые в рамках текущего этапа работ»,— говорится в сообщении компании. Реализовать проект планируется в 2020 году.

Выключатели позволяют включать и отключать токовую нагрузку в нормальных и аварийных режимах. «Таврическая» — ключевое звено транзита электроэнергии между Сибирью и Уралом, подстанция соединяет энергосистемы Сибири и Республики Казахстан.

Оксана Павлова