Гарантийный фонд Ростовской области поручился за субъектов малого и среднего бизнеса, чем помог привлечь с начала года в этот сегмент более 1 млрд руб.

Гарантийный фонд Ростовской области с начала 2019 года выдал 64 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 449,9 млн.руб. Это позволило привлечь 337,6 млн.руб. на реализацию инвестиционных проектов, 658,6 млн.руб. на финансирование текущей деятельности, включая рефинансирование основного долга, и 42,8 млн.руб. для обеспечения участия предпринимателей в закупках.



- Сейчас многие предприниматели ищут более дешевые ресурсы для решения проблем предприятия. И такие ресурсы сегодня есть. Это программа стимулирования кредитования, разработанная АО «Корпорация МСП», в рамках которой предлагаются кредитные продукты по ставкам 9,6-10,6% годовых. Это программа льготного кредитования Минэкономразвития России, реализуемого по ставке не более 8,5% годовых. Это микрозаймы Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства, по которым в настоящее время ставки варьируются от 3,5% до 10% годовых. Это займы Регионального фонда развития промышленности Ростовской области, предоставляемые по ставкам от 1% до 5% годовых. Это лизинг оборудования, спецтехники, транспорта по сделкам с АО «РЛК РО» с удорожанием от 5%. Для того, чтобы недостаток собственного залогового обеспечения не стал проблемой на пути привлечения финансирования, Гарантийный фонд заключил соглашения с финансовыми организациями по программе предоставления поручительств субъектам МСП, - сообщил исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. – Поэтому в текущем году гарантийной поддержкой для участия в программах льготного финансирования смогли воспользоваться 35 заемщиков из числа субъектов МСП.

В качестве недавнего примера Роман Соин привел ООО «ЕВРОМЕТСТРОЙ» - компанию, занимающуюся комплексным проектированием, изготовлением и монтажом металлических конструкций. Для финансирования текущей деятельности и затрат в целях исполнения контрактов предприятие обратилось за кредитом в банк «Возрождение» (ПАО). В банке предложили кредит по программе Минэкономразвития России по ставке 8,5% годовых, Гарантийный фонд Ростовской области выступил поручителем. Предприятие обратилось впервые в Гарфонд, но в будущем планирует, по примеру многих, повторно воспользоваться гарантийной поддержкой.

«Наша помощь нужна не только для получения финансирования по программам льготного кредитования. Не все предприятия и предприниматели подходят под условия этих программ. Но у банков есть много собственных продуктов, рассчитанных на различные категории предпринимателей. Поэтому мы работаем не под конкретные программы, а под определенные виды обеспечиваемых обязательств. Так, с 29-ю банками мы сотрудничаем по программе предоставления поручительств для получения субъектами МСП кредита. С 15-ю банками – для получения банковских гарантий, с 2-мя микрофинансовыми организациями – для получения микрозаймов, с Региональным фондом развития предпринимательства Ростовской области – для получения займов, с 2-мя лизинговыми компаниями – для оформления лизинговых сделок. Не могу сказать, что все партнёры активно сотрудничают с Гарфондом, но зато у предпринимателей есть выбор и по кредитору, и по виду финансирования.

По словам Романа Соина, в августе этого года условия предоставления поручительства станут более привлекательными для бизнеса.