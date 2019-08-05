Красноярским рыбзаводом заинтересовался инвестор

Торги по продаже имущественного комплекса красноярской компании «Делси-С», занимавшейся переработкой рыбы, признаны несостоявшимися. На них была подана одна заявка — от ООО «Тессеракт» (Красноярск), которое занимается управлением недвижимостью. На продажу выставлялись цеха, оборудование, транспорт и земельный участок «Делси-С» по начальной цене в 112 млн руб. «Так как торги были признаны несостоявшимися, единственному участнику было сделано предложение о приобретении имущества по начальной цене. Это предложение было принято», - рассказал «Ъ» конкурсный управляющий компании Максим Трубачев.

Ранее о планах развивать рыбопромышленный завод сообщала красноярская компания «Промышленные системы». Она собиралась восстановить объем производства продукции на «Делси-С», сохранить рабочие места.

ООО «Делси-С» — до недавнего времени крупнейший в Красноярском крае (город Сосновоборск) переработчик рыбной продукции мощностью 8-10 тыс. т в год. Процедура конкурсного производства в «Делси-С» введена в октябре 2017 года. Требования четырех кредиторов на тот момент составляли 261,6 млн руб., из них долг перед Сбербанком — 257,2 млн руб.

Подробнее о планах «Промышленных систем» — в материале “Ъ-Сибирь” «Рыбзаводу проложили курс»

Оксана Павлова