05 августа, понедельник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

Водитель, протащивший на своей машине полицейского, получил 12 лет тюрьмы

Новосибирский суд сегодня вынес приговор Кириллу Алейникову, который протащил полицейского на своей Toyota Sprinter. Как сообщила “Ъ-Сибирь” прокурор отдела гособвинителей региональной прокуратуры Виталий Хохрин, обвиняемому назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима по ст. 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Защита заявила, что опротестует приговор в вышестоящем суде, полагая, что вина подсудимого не доказана.

События, которые изложены в обвинительном заключении, произошли весной 2018 года. 24 апреля наряд ППС, патрулировавший улицу Дуси Ковальчук в Новосибирске, обратил внимание на припаркованную у одного из домов Toyota Sprinter. Трех мужчин, показавшихся стражам порядка подозрительными, полицейские попросили выйти из машины. Водитель ударил по газам. Чтобы ему помешать, полицейский вцепился в руль. Тогда злоумышленник впечатал стража порядка в бетонный столб. Правоохранитель получил серьезные ранения и упал на землю, а подозреваемый с приятелями скрылся с места происшествия. В тот же день водитель Toyota был установлен и задержан.

Илья Николаев


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

партнерский материал

Профиль пользователя