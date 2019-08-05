Водитель, протащивший на своей машине полицейского, получил 12 лет тюрьмы

Новосибирский суд сегодня вынес приговор Кириллу Алейникову, который протащил полицейского на своей Toyota Sprinter. Как сообщила “Ъ-Сибирь” прокурор отдела гособвинителей региональной прокуратуры Виталий Хохрин, обвиняемому назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима по ст. 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Защита заявила, что опротестует приговор в вышестоящем суде, полагая, что вина подсудимого не доказана.

События, которые изложены в обвинительном заключении, произошли весной 2018 года. 24 апреля наряд ППС, патрулировавший улицу Дуси Ковальчук в Новосибирске, обратил внимание на припаркованную у одного из домов Toyota Sprinter. Трех мужчин, показавшихся стражам порядка подозрительными, полицейские попросили выйти из машины. Водитель ударил по газам. Чтобы ему помешать, полицейский вцепился в руль. Тогда злоумышленник впечатал стража порядка в бетонный столб. Правоохранитель получил серьезные ранения и упал на землю, а подозреваемый с приятелями скрылся с места происшествия. В тот же день водитель Toyota был установлен и задержан.

Илья Николаев