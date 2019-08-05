Площадь горящего леса в Сибири сократилась на четверть

Площадь действующих лесных пожаров в двух регионах Сибири — в Красноярском крае и Иркутской области — к утру 5 августа составила более 1,3 млн га. Таким образом, за последнее время она сократилась почти на четверть — к 1 августа огонь бушевал на территории площадью свыше 1,8 млн га.

По данным лесопожарного центра Красноярского края, на территории региона зафиксировано 89 лесных пожаров площадью 732 тыс. га. Из них 55 возгораний на площади 718 тыс. га находятся в зоне контроля, где огонь не тушат. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Эвенкийском районе. В Иркутской области действуют 124 очага площадью более 610 тыс. га, говорится в сводке регионального правительства. В зоне контроля закрыты 62 пожара на площади 533,2 тыс. га, в том числе 497 тыс. га, покрытых лесом. «Площадь возгораний за сутки сократилась на 126,7 тысяч гектаров»,— сказано в релизе.

По информации Минобороны России, с 1 августа армейский самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 потушили лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области площадью 753 тыс. га. Авиационная техника совершила 94 и 153 вылета соответственно. «С начала проведения операции авиационной группировкой сброшено на охваченные огнем лесные массивы около 6000 тонн воды»,— говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Напомним, в Красноярском крае и Иркутской области в настоящее время действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, бушующих более трех недель. 31 июля президент России Владимир Путин подключил военных к тушению возгораний.

Почему военных мобилизовали на помощь пожарным в Сибири — в материале “Ъ” «Авиацию перебросили к линии огня»

Илья Галагуз