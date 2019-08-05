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«Сапсан» из Петербурга задержался в пути из-за зацепера и пожара

Забравшийся на крышу поезда зацепер стал причиной возгорания на крыше «Сапсана» из Петербурга в Москву. ЧП произошло вечером в воскресенье, 4 августа.

Как сообщили в пресс – службе ОЖД, в поезде №755 на территории Тверской области произошло задымление, на крыше одного из вагонов очевидцы заметили возгорание. Позже выяснилось, что на крышу состава забрался зацепер, который получил травмы и погиб. Возгорание было оперативно ликвидировано, из-за происшествия поезд опоздал на 49 минут.

По факту произошедшего следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ ведется доследственная проверка.

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