«Сапсан» из Петербурга задержался в пути из-за зацепера и пожара

Забравшийся на крышу поезда зацепер стал причиной возгорания на крыше «Сапсана» из Петербурга в Москву. ЧП произошло вечером в воскресенье, 4 августа.

Как сообщили в пресс – службе ОЖД, в поезде №755 на территории Тверской области произошло задымление, на крыше одного из вагонов очевидцы заметили возгорание. Позже выяснилось, что на крышу состава забрался зацепер, который получил травмы и погиб. Возгорание было оперативно ликвидировано, из-за происшествия поезд опоздал на 49 минут.

По факту произошедшего следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ ведется доследственная проверка.