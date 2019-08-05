Новую спортивную арену в Кемерово построят к 2022 году

Строительство многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-арена» на территории будущей Московской площади в Кемерово начнется в январе 2020 года и завершится в 2022 году. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящее время специалисты приступили к подготовительному этапу строительства.

Площадь крытого спортивного объекта составит 50 тыс. кв. м. Стационарные трибуны смогут вмещать 6 тыс. человек. В проекте предусмотрены мобильные трибуны-трансформеры, позволяющие разместить 1 тыс. зрителей. В комплекс также входят медико-восстановительный центр с бассейном, пресс-центр и трибуна для СМИ, училище олимпийского резерва и общежитие на 150 мест.

«Мы планируем, что комплекс "Кузбасс-арена" станет центром для 14 видов спорта. Например, там будет установлена аэродинамическая труба для проведения соревнований по парашютному спорту»,— цитирует губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева его пресс-служба. Также в комплексе смогут проходить соревнования по спортивной борьбе, самбо, дзюдо, боксу, различным видам боевых единоборств, танцевальному спорту, тяжелой атлетике, настольному теннису, скалолазанию, мини-футболу и баскетболу.

Как сообщалось, стоимость строительства нового спорткомплекса в Кемерово составляет 7,5 млрд руб. В 2019 году на строительство арены направят 200 млн руб., в 2020 году — 5,2 млрд руб., в 2021 году — 2,1 млрд руб. На прошлой неделе Международная федерации волейбола объявила, что Кемерово вошел в число десяти городов России, где пройдет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году. Он будет проходит в стенах «Кузбасс-арены».

Юрий Зуев