Ozon откроет за Уралом 127 пунктов выдачи заказов в августе

Интернет-компания Ozon и группа «Обувь России» заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит Ozon увеличить сеть выдачи заказов в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Обувь России».

Пункты выдачи заказов открываются преимущественно в магазинах Westfalika, которые развивает «Обувь России». «Сервис доступен уже в 71 торговой точке Сибири — в Красноярске, Барнауле, Абакане, Омске, Новосибирске, Канске, Лесосибирске, Черногорске, Минусинске и других городах. В ближайший месяц их количество увеличится до 97. До конца августа в Сибири и на Дальнем Востоке в общей совокупности их будет 127»,— говорится в сообщении ГК.

В первом полугодии 2019 года продажи Ozon в Сибирском федеральном округе выросли на 168% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит директор по развитию инфраструктуры и сети самовывоза Ozon Григорий Орлов, отмечая высокий потенциал спроса в регионах.

До конца 2019 года компании планируют увеличить число пунктов выдачи заказов минимум в 3,5 раза, расширяя сеть в Северо-Западном, Южном, Уральском, Центральном и Приволжском округах.

ГК «Обувь России» (ТМ Westfalika, «Пешеход», Rossita. Emilia Estra и др.) основана в 2003 году. Группа имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве. Она занимается производством и торговлей обувью и сопутствующими товарами. В 2018 году выручка группы составила 11,55 млрд руб., чистая прибыль — 1,33 млрд руб.

О договоренностях между Ozon и «Обувью России» — в материале “Ъ” «Регионы вдохнут Ozon»

Оксана Павлова