Военная авиация потушила 90 тысяч гектаров горящего леса в Сибири

Армейские самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 потушили за сутки лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади более 90 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По данным Минобороны, самолеты Ил-76 совершили 26 вылетов в Красноярском крае, сбросив свыше 1 тыс. т воды. В свою очередь Ми-8 помогали тушить лесные пожары как в Красноярском крае, так и в Иркутской области. Они сбросили около 550 т воды и вели воздушную разведку очагов возгораний. «Авиационной группировкой Минобороны, созданной в Красноярском крае, за сутки ликвидировано более 60 крупных лесных пожаров»,— сказали в военном ведомстве.

В Красноярском крае и Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, бушующих последние три недели. Общая площадь лесных пожаров превышает 1,7 млн га. По поручению президента России Владимира Путина Минобороны создало авиационную группировку для тушения пожаров — в нее вошли десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов Ми-8.

Авиатехника будет базироваться в аэропорту Красноярска до полного устранения лесных пожаров в регионе. Она прилетела из Новосибирской, Тверской, Свердловской, Челябинской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — в материале “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Илья Николаев