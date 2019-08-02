Уголовное дело из-за воды с червями заведено в Кузбассе

В Кузбассе правоохранители возбудили уголовное дело по факту загрязнения водопроводной воды червями. Об этом сообщила официальный представитель управления СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева, отметив, что дело расследуется по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент, который предстоит расследовать, произошел в поселке Карагайлинский города Киселевска. В мае его жители сообщили, что обнаружили в водопроводной воде белых червей. Региональная прокуратура инициировала разбирательство. Согласно заключению экспертов, в одной из проб питьевой воды были выявлены «биологические объекты».

Как указывается в материалах проверки, у муниципального предприятия «Исток», занимающимся водоснабжением, не имелось лицензии на использование недр. Помимо этого, по мнению прокуроров, на предприятии якобы ненадлежащим образом был организован производственный контроль, отсутствовал регулярный отбор проб и ее исследование на соответствие установленным нормам. Кроме того, предприятие не установило охранную зону скважин.

Прокуратура Киселевска завела административное дело по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии). Материалы они направили на рассмотрения в Росприроднадзор.

Илья Николаев