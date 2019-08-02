Архитекторы показали эскизы новой гостиницы Hilton в Омске

Московское архитектурное бюро «Квадрат» опубликовало эскизы будущего здания гостиницы «Fifty/Sixty» в центре Омска, которая будет работать под брендом Hilton — Сurio. Об этом сообщается на сайте бюро.

«В качестве названия гостиницы предложено "50/60" или "fifty/sixty", "пятьдесят на шестьдесят". Тем самым фиксируются даты рождения здания, а отталкиваясь от международного понятия "fifty/fifty" возникает ассоциация, что при всех равных, вы получите в нашем отеле больше»,— говорится в сообщении «Квадрата».

Проект строительства четырехзвездочной гостиницы реализует ООО «Компания «Топ лан» бизнесменов Геннадия и Ильи Фридманов. Под будущую гостиницу в апреле 2019 года приобретено пятиэтажное здание в центре города по адресу улица Щербанева, 20. Построено оно в 1957 году и принадлежало «Облпотребсоюзу». Планируется, что гостиница откроется к 2023 году. Ранее в Омске о намерениях строительства Hilton заявляли компании «Л-Финанс» из Москвы и ООО «Новые проекты» предпринимателя Игоря Антропенко. Проекты в настоящее время не реализованы.

Curio — гостиничный брендом в портфолио Hilton. Бренд запущен в 2014 году и насчитывает более 30 отелей и курортов в семи странах мира.

Виктория Стрельникова