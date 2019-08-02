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Томский мэр уволил руководителя «мусорного» оператора

Мэр Томска Иван Кляйн уволил директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Алексея Скулкина за ошибки при реализации мусорной реформы, сообщили РИА «Томск» в городской администрации. Эта компания работает региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Томске и Томском районе.

Вице-мэр Вячеслав Черноус и начальник городского департамента благоустройства и дорожной деятельности Сергей Аушев получили выговоры. По данным пресс-службы мэрии, четырем главам районов города — Оксане Рубцовой, Валентине Денисович, Сергею Лозовскому и Светлане Садковской — также вынесены замечания.

Напомним, с начала июля в Томске начались перебои с вывозом мусора. «Спецавтохозяйство» объяснило это нехваткой контейнеров и бункеров, после того как ушел крупнейший игрок на мусорном рынке города — ООО «Сорнет». Тогда губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил чиновников мэрии в провале подготовительного этапа «мусорной» реформы и потребовал, чтобы Иван Кляйн принял соответствующие кадровые решения.

О критике томского губернатора — в материале “Ъ-Сибирь” «Контейнер преткновения»

Юлия Сасевич


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