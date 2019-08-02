Ветслужба Ростовской области расследует массовую гибель пчел в Песчанокопском районе

Ветеринарные врачи начали устанавливать причину гибели пчел в 47 пасеках Песчанокопского района Ростовской области, об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

«Жители Песчанокопского района обратились с информацией о гибели пчел в 47 пасеках в период 20—23 июля. Мы начали эпизоотологическое расследование для установления всех обстоятельств и причин»,— приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления ветеринарии региона Николая Губачева.

Он отметил, что пробы, отобранные на карантинные заболевания, показали отрицательный результат. Сейчас проводится химико-токсикологическое исследование. Если результат окажется положительным, инспектор управления установит, когда и где проводилась обработка полей пестицидами, а также были ли уведомлены об этом пасечники. По результатам расследования будут приниматься меры.

Кристина Федичкина