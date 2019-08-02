Экс-президент «Сибмоста» оштрафован за махинации с налогами

Новосибирский суд оштрафовал на 230 тыс. руб. экс-президент АО «Сибмост» Антона Гурьянова, который подозревался в налоговом преступлении. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля. Также суд прекратил уголовное преследование топ-менеджера.

В январе 2019 года управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило в отношении Антона Гурьянова дело по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, предназначенных для уплаты недоимки по налогам). Как указывается в его материалах, к приходу господина Гурьянова в «Сибмост» долг компании по налогам составил свыше 92 млн руб., за время его руководства компанией он вырос до 131,4 млн руб. Поскольку на счета мостостроительной организации налоговики выставили инкассовые поручения, топ-менеджер якобы организовал перечисление денежных средств дебиторов компании ее кредиторам в обход расчетных счетов «Сибмоста». Силовики подсчитали, что таким образом были скрыты средства предприятия на сумму более 45 млн руб.

Следователи обратились в суд с ходатайством о прекращении дела и назначении экс-президенту «Сибмоста» судебного штрафа — наказания, которое не влечет за собой судимость. Такой порядок предусмотрен только по делам небольшой и средней тяжести, а обязательным условием для освобождения от уголовной ответственности является возмещение ущерба. Как следует из бумаг следствия, «по требованиям об уплате налогов, направленных в адрес АО "Сибмост", недоимка была погашена в полном объеме».

Напомним, до 2017 года АО «Сибмост» владели Альберт и Владислав Кошкины, продав свои акции за 1 руб. «Сибмост групп» (СГ). По данным «СПАРК-Интерфакс» на начало 2019 года, 40% СГ принадлежит Звенигородской ДСК Павла Образцова, 27% — «СТА-Капитал» (структура АФК «Система»), 24% — у «СБК Баланс» (структура Сбербанка), 9% — у Араза Мехдиева.

Подробности дела Антона Гурьянова — в материале “Ъ-Сибирь” «Срок деньгами»

Константин Воронов